"Миколаївська область раптом стала вільною" - Арестович [ Редагувати ]
Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив про те, що на Кінбурнській косі розташовувалися російська артилерія, а також сили РЕБ, але тепер вони знищені. Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".
Злі язики стверджують, що там (на Кінбурнській косі - ред.) були російські сили РЕБ, артилерія і трохи десантників, які їх охороняли. Так ось, їх немає. Їх більше немає. Якісь прикольні пацани там (замість них - ред.).
За його словами, з Кінбурнської коси росіяни вели вогонь по Очакову, а також "ображали" центр морських операцій.
А потім "бац" і з ними щось трапилося. Миколаївська область раптом стала вільною. Живих там не лишилося.
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