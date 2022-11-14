Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив про те, що на Кінбурнській косі розташовувалися російська артилерія, а також сили РЕБ, але тепер вони знищені. Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

Злі язики стверджують, що там (на Кінбурнській косі - ред.) були російські сили РЕБ, артилерія і трохи десантників, які їх охороняли. Так ось, їх немає. Їх більше немає. Якісь прикольні пацани там (замість них - ред.).

За його словами, з Кінбурнської коси росіяни вели вогонь по Очакову, а також "ображали" центр морських операцій.