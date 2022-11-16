Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила на територію Польщі - CNN [ Редагувати ]
У повітряному просторі Польщі 15 листопада перебував літак НАТО. Він відстежив ракету, яка впала на території країни.
Про це повідомляє CNN, що цитує військового представника Альянсу.
"Інформацію з радіолокаційними слідами [ракети] було надано НАТО та Польщі", - зазначив посадовець.
Однак співрозмовник CNN не сказав, ані хто запустив ракету, яка була відстежена в Польщі, ані звідки вона була випущена.
До слова, літаки Альянсу ведуть регулярне спостереження за територією України від початку російського вторгнення.
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