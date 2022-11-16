У повітряному просторі Польщі 15 листопада перебував літак НАТО. Він відстежив ракету, яка впала на території країни.

Про це повідомляє CNN, що цитує військового представника Альянсу.

"Інформацію з радіолокаційними слідами [ракети] було надано НАТО та Польщі", - зазначив посадовець.

Однак співрозмовник CNN не сказав, ані хто запустив ракету, яка була відстежена в Польщі, ані звідки вона була випущена.

До слова, літаки Альянсу ведуть регулярне спостереження за територією України від початку російського вторгнення.

Раніше ми писали, що в комюніке МЗС Польщі було оголошено офіційне підтвердження - вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети.