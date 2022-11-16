Уряд Великої Британії передасть Україні новий пакет допомоги. Зокрема, йдеться про додаткове озброєння та 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної зими. Втім, найімовірніше, це буде форма для чоловіків. Тоді як у лавах українського війська служать десятки тисяч жінок.

Наш наступний сюжет - про волонтерський проект, який забезпечить формою саме наших красунь-захисниць.

Жінка-медик, снайперка чи розвідниця… На фронті та в тилу - рідну землю захищають тисячі дівчат. Виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. Та й форму носять - пошиту за чоловічими лекалами.

Маргарита - військовослужбовиця Збройних сил України:

Скоро буде зимова. Дефіциту з амуніцією немає, я з березня місяця маю бронежилет, каску і все необхідне.

Інтерв'ю з Маргаритою ми маємо змогу записати лише телефоном. Вона зараз на передовій. Дівчина каже - працювати у формі, що на п'ять-шість розмірів більша за твій, складно. А попереду - холоди. Зимова форма буде ще важчою!

Маргарита - військовослужбовиця Збройних сил України:

Поки що військової хорошої форми немає, тому так само, як і в тисячі дівчат, в мене її також немає. Є чоловіча, яку ти можеш попросити, щоб тобі видали, але вона не завжди підходить. В мене розмір ХS' і зріст 160 і просто… мені не зручно ходити.

Волонтерська організація, яку очолює Ксенія Драганюк, із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримує жінок на передовій. Постачає предмети особистої гігієни та інші суто жіночі речі.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

Авжеж, жіноче здоров'я, воно особливе і воно відрізняється від чоловічого і про нього треба дбати. Кожну коробочку ми підписуємо і туди докладаємо все, що необхідно. На сьогоднішній день - це ще пігулки для жіночого здоровʼя, тому що зараз стає вже дуже холодно.

З наближенням холодів постало питання - як забезпечити наших берегинь теплим фронтовим одягом.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

В нас є 5 основних предметів, які необхідні для того, щоб захисниці на передовій було тепло - це власне те, на що ми зараз збираємо кошти і те, що ми зараз закуповуємо - перше, це тепла форма жіноча, друге - це термобілизна, третє - це каримат, нормальний, теплий, 4 - це зимовий теплий спальник і 5 - це взуття.

Жіночу військову форму, як і будь-який інший одяг для жінок, шиють за особливими лекалами. Ксенія показує нам осінній варіант форми виробництва її проекту.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

Наша форма вона вже, це осіння і тут навіть колір ви бачите, що він навіть не зимовий ще мультікам, вона на флісі, в неї дві підкладки - перше - це сама тканина мультикам, друге -це підкладка флісова, тобто вона вже зігріває. І коли йде лівень, ця форма має тебе захистити. Друге, це те, що вона із спеціальною пропіткою тканини і вона не горить. І третє, що кожен шов, який є в цій формі, він проклеєний і це означає, якщо вітер або холодно, то саме ця проклейка вона додає додатковий бонус плюс і зігріває тебе, тому що ти не мерзнеш.

На відміну від осінньої форми, для зимової потрібна підкладка з утеплювачем. За розрахунками волонтерки, аби одягнути 2 тисячі захисниць, потрібно близько мільйона доларів США. Втім лише на перший погляд сума непідйомна.

Ксенія Драгонюк - авторка волонтерського проєкту:

Один випуск ракети ППО, щоб збити ворожу ракету коштує 1 млн доларів, один випуск. Але для того, щоб зробити цей випуск, має бути людина, якій за пірамідою потреб має бути як мінімум не холодно і не голодно. Тому спочатку ми маємо подбати про базові речі людини нашої військової або військового, який роблять цей пуск ракети, щоб збити ворожу ракету.

Аби кожна наша захисниця могла звернутися по допомогу до волонтерського центру, команда розробила сайт. Там жінки у військовій формі можуть замовити все, що потрібно їм для комфортної служби.