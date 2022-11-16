Вони витягують з того світу тих, чиє життя мало не відібрала війна. Медична рота - це невід'ємна частина бойового підрозділу. Нині лікарям вистачає роботи, адже за кожну, бодай маленьку перемогу на полі бою, бійці платять своїм життям і здоров'ям. Як працюють фронтові лікарі - розкажемо в сюжеті, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Війна - безжальна. Щодня наші хлопці дістають поранення, часто - важкі. Їхній порятунок - у руках лікарів. Сьогодні я завітала до медичної роти, яка надає першу лікарську та спеціальну медичну допомогу.

Командир медичної роти запрошує нас до стабілізаційного пункту. Розповідає, коли на полі бою бувало справді "гаряче", лікарі тут надавали допомогу одночасно 16-тьом пораненим!

Позивний "Осьмак", командир медичної роти:

Тут ми надаємо долікарську і першу лікарську допомогу, тобто первинні зупинки кровотеч, стабілізація стану пацієнта, виявлення і утящення стану пацієнта, виявлення життєзагрожуючих станів, вихід з цих ситуацій, тобто те, що є для нас найбільш важливим: поранення проникаюче в голову, грудну клітку та черевну порожнину.

У пункті є рентген-кабінет - тут обстежують бійців із травмами легкої або середньої тяжкості. Якщо є загроза життю, лікарі використовують портативний УЗД-апарат просто в операційній.

Дмитро, хірург:

90 відсотків поранених - це вогневі та осколкові поранення, так як наш ворог застосовує найбільш часто артилерійські засоби. Більшість наших хворих, які поступають до нас на стабілізаційний пункт - це хворі з кантузіями і якщо порівняти з іншими хворими, це більше 50 відсотків.

Від початку повномасштабного вторгнення росії наші військові медики налагодили чіткий алгоритм евакуації поранених із поля бою. Адже кожна секунда зволікання лікарів - може коштувати пораненому життя.

Позивний "Адмірал", начальник медичного пункту батальйону:

Найперше моє завдання - це евакуація з зони бойового зіткнення, з жовтої зони і довозити бійців зі стабілізаційного пункту, де ми їх стабілізуємо і доправляємо їх в шпиталі. Поранення - це 90 відсотків уламкові,кульових майже не зустрічається, бо це війна артилерії.

Військові медики нерідко стають янголами в білих халатах і для цивільного населення. Адже важливе життя кожного українця!