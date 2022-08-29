29 серпня NASA оголосило, що запланований на цей день запуск місячної місії Artemis 1 відкладається через проблеми з одним із чотирьох двигунів ракети-носія Space Launch System (SLS).

У понеділок, 29 серпня, при заправці ракети рідким воднем і рідким киснем команда інженерів, яка стежить за запуском SLS, повідомила про можливе протікання в одному з двигунів, через що запуск кілька разів відкладався.

Пізніше стало відомо, що команді не вдається досягти потрібної температури у цьому двигуні тож запуск скасували. Найближча можлива дата запуску - 2 вересня. Чи відбудеться він, залежить від результатів перевірки двигуна.

SLS - надважка ракета-носій для пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти, найпотужніша у світі. Її довжина становить 98 метрів, сумарна тяга двигунів - 39,1 МН. Випробування SLS проходили торік.

Artemis 1 - частина масштабної американської місячної програми Artemis ("Артеміда"). Безпілотна місія Artemis 1 триватиме 26-42 дні. Вона передбачає політ безпілотного космічного човника "Оріон" навколо Місяця та його повернення на Землю. Під час польоту заплановано також запуск десяти малих супутників CubeSat.

У разі успіху в 2024 році до Місяця має вирушити місія Artemis 2 з екіпажем на борту. На 2025 рік запланована висадка на Місяць місії Artemis 3.

Нагадаємо, що у липні NASA втратило зв'язок з мінісупутником CAPSTONE, який мандрує до Місяця.