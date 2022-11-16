Визволення Криму воєнними методами малоймовірне, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

Генерал Міллі на пресконференції за результатами "Рамштайну" поділився власним бачення стратегії росії на нинішньому етапі війни.

"Росія вирішила використати час для перегрупування сил. Водночас вони проводять кампанію терору, завдаючи максимум страждань українському мирному населенню, щоб підірвати бойовий дух українців", - підкреслив він.

Проте ймовірність того, що Україна витіснить росіян, у тому числі з Криму, достатньо низька, говорить генерал. На його погляд, росія зберігає в Україні "значну бойову силу".

"Політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути. Це можливо", - додав Міллі.