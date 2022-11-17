У "Нафтогазі" підтвердили ракетний обстріл газовидобувних об'єктів [ Редагувати ]
У четвер, 17 листопада, російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив пошкодження об’єктів Групи "Нафтогаз".
Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих.
Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі заявив, що російські війська здійснюють атаки по українському газовидобутку. Вони бомблять підприємства, зокрема, б'ють по Південному машинобудівному заводу.
"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав глава уряду.
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