У 9 областях є труднощі зі зв'язком

В Україні відновлюють зв'язок після ракетних ударів рашистів, наразі у дев'яти областях досі є труднощі зі зв'язком. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станцій.



Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку.

Глава Мінцифри повідомив, що зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком:

на Одещині працює 38% мереж;

на Миколаївщині - 67%,

на Хмельниччині та Волині - 69%,

на Чернігівщині - 77%,

на Київщині - 78%,

на Закарпатті - 79%,

на Львівщині - 81%,

на Вінниччині - 82%.

Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Українцям радять користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" підтвердили ракетний обстріл газовидобувних об'єктів.