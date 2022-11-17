У дев'яти областях є труднощі зі зв'язком - Мінцифри [ Редагувати ]
В Україні відновлюють зв'язок після ракетних ударів рашистів, наразі у дев'яти областях досі є труднощі зі зв'язком. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станцій.
Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку.
Глава Мінцифри повідомив, що зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком:
- на Одещині працює 38% мереж;
- на Миколаївщині - 67%,
- на Хмельниччині та Волині - 69%,
- на Чернігівщині - 77%,
- на Київщині - 78%,
- на Закарпатті - 79%,
- на Львівщині - 81%,
- на Вінниччині - 82%.
Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Українцям радять користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" підтвердили ракетний обстріл газовидобувних об'єктів.
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