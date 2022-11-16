У вівторок, 15 листопада, за уточненою інформацією росія випустила по Україні вчора 96 крилатих ракет. З них 75 вдалося збити. Про це свідчать дані Повітряних сил ЗСУ.

За уточненою інформацією 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10".

При цьому зазначається, що протиповітряною обороною було збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Оріон" та один "Орлан-10".