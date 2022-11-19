Дбати про безпеку на дорозі пішоходів закликають і самі водії.

Через удари по енергетичній системі, українці змушені економити електрику. В такому режимі живе і Запоріжжя. Там обмежено роботу трамваїв та тролейбусів, запроваджені графіки погодинних відключень, а ввечері в обласному центрі не вмикають вуличне освітлення.

Щоб запобігти зростанню ДТП у місті, патрульні запровадили акцію "Засвітись на дорозі". Інспектори роздають пішоходам світловідбивні стрічки та нагадують правила безпеки. Подробиці в сюжеті.

На вулицях Запоріжжя патрульні чатують на перехожих. Усім, кого зупиняють, дарують світловідбивні браслети або наліпки. За допомогою такої акції інспектори хочуть нагадати запоріжцям про безпеку на дорозі ввечері в умовах тотальної економії електрики. Особлива увага пішоходам із дітьми.

Інспектори пояснюють, що таке флікери та як правильно ними користуватися і нагадують правила дорожнього руху. Кажуть, світловідбивачі можуть бути найрізноманітніших видів.

Ганна Березкіна, інспекторка відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області:

Бувають у вигляді брелоків ось таких, які можна вішати на сумочку або на рюкзак, є ось такі світящієся браслети, також є наліпки на одяг, які можна кріпити дітям і ось такі світлострічки ми роздаємо, вони одягаються на руку, як браслет.

Світлострічку отримала і 5-річна Лєра. У навіть у своєму віці дівчинка вже знає, як правильно переходити дорогу.

Валерія, жителька Запоріжжя:

- Як дорогу переходити знаєш? - Да. - А розкажи. - Когда зеленый свет.

А ще для безпеки на дівчинці вдягнута світловідбивна курточка, вона світитиметься у темряві. Мама Лєри каже, такий одяг придбала доньці ще до війни, а зараз від нього подвійна користь.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Мне просто понравилось и плюс специально, чтоб они и в садик даже ходили, темно, чтоб было видно. Это в феврале она пришла нам как раз перед войной.

Саме такий одяг є правильним для прогулянок ввечері, кажуть патрульні. Адже чим темніший колір вашоговерхнього одягу, тим непомітнішим ви стаєте для водія.

Ганна Березкіна, інспекторка відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області:

Якщо людина рухається в темному одязі, наприклад, в чорному одязі, то водій побачить її за 15 метрів всього-на-всього. Якщо на людині буде ось такий світловідбиваючий елемент, то їх видно за 150 метрів.

Бажано, щоб світловідбивачів було кілька. Так водій зможе помітити вас одразу. Захисні браслети краще чіпляти не лише на руку, а й на ногу. Велосипеди, самокати та дитячі візочки також мають бути помітні у темряві.

Дбати про безпеку на дорозі пішоходів закликають і самі водії.

Кирило, водій:

Потому что их просто не видно и они идут еще и говорят по телефону. Я всегда езжу со скоростью допустимой, но когда так темно, естественно еще медленнее приходится ездить.

Запоріжці, з якими ми поспілкувалися, зізнаються - без необхідності взагалі намагаються не виходити ввечері на вулицю.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Стараємось всі справи зробити до темна, бо дуже тяжко. На собаку одєваєм ремєшок світловідбиваючий, ми гуляємо лише біля будинку.

Пішоходам, які не мають при собі флікерів, патрульні радять одягати світлий одяг, нашити на курточку світловідбивні стрічки із тканини або переходити дорогу з ліхтариком. І в жодному разі не відволікатися на мобільні телефони.