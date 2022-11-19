З мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог гатить по селах та містах Донеччини. Не вщухають бої на південних та східних підступах до Бахмута. Але прорвати оборону ЗСУ російським загарбникам не вдається.

Атаки військ РФ біля 6 населених пунктів на Донеччині відбили українські захисники, які продовжують відправляти окупантів на концерт Кобзона. Цього разу квитки отримали московити під Яковлівкою. Докладніше про ситуацію на Донбасі - в нашому огляді.

Донеччина. Тут продовжуються важкі бої у районі Опитного, Озерянівки. Не вщухає протистояння українців та росіян на околицях Бахмута. Ситуація складна, але наші захисники тримаються!

Єгор Фірсов, боєць Територіальної оборони:

Бахмут продовжує бути під Збройними Силами України. Під нашим контролем, тому ворожій пропаганді, яка кожен день намагається вас демотивувати і дезінформувати - не вірте! Вірте офіційним джерелам. Запасайтесь, друзі, силами, терпінням, тому що наступний час для нас буде вирішальним. Саме тут, саме на донецькому напрямку.

Сили оборони продовжують звільняти Донеччину від російського загарбника. На деокупованій території люди вчаться облаштовувати своє життя у нових реаліях - без світла та опалення. І пильно дивитися собі під ноги. Адже асвабадітєлі нашпигували українську землю своїм старим, проте вкрай небезпечним залізяччям. Від нього в першу чергу страждають діти. У деокупованому селищі Ярова, троє хлопчаків знайшли російський боєприпас. Гра закінчилася поренням 9-річного Владислава.

Владислав, постраждалий:

Ми возлє танка були і підпалили його. Хотіли подивитися, як він взривається. Я не встиг відбігти. Побігли в амбулаторію, мені обработали там. Все, давай виздоравливай!

Вгамовувати дитячу цікавість доводиться правоохоронцям. На території звільненої Лиманської громади мешкає понад 400 підлітків. З профілактичним візитом щодо небезпеки боєприпасів поліцейські завітали до кожного.

Не припиняють ЗСУ бити ворога і на Луганському напрямку. Та росіяни продовжують лізти, наче ті таргани.

Сергій Гайдай - керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:

Окупанти переміщують підрозділи з Херсонщини на Луганщину. За наявною інформацією Генштабу, в Новоайдарі зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку. Область уже завалена рашистськими трупами… отже, буде ще більше.

Тим часом на Росії паніка. Нові мобілізовані нарешті починають здогадуватися, що повернутися додому з України в них мало шансів. Наприклад, у своєму відеозверненні мобілізовані з Томська ниють та скаржаться.

Та наші захисники спиняють цю навалу. Лише просять цивільних не забувати, якою ціною доводиться виборювати свободу.