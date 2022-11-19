"Укрпошта" потягом до перемоги "Київ-Херсон" нарешті доправила херсонцям 2 тисячі посилок. Їх люди чекали майже 9 місяців, від початку повномасштабної війни. Поїзд вирушив напередодні ввечері - і вже зранку прибув у місто. У символічному рейсі був і наш Михайло Манилюк. Його репортаж - далі.

На центральному залізничному вокзалі Києва - людно. Під музичний супровід Олега Скрипки наш потяг відправляється.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ні, це не сон. Ми їдемо на "потязі до перемоги" у Херсон. З обласним центром, який був в російській окупації понад вісім місяців, відновлюють залізничне сполучення. Тож вирушаємо у вільне місто, вільних людей.

Першим рейсом до Херсона сьогодні їдуть близько двохсот пасажирів, які придбали "квиток до перемоги".

Уся виручка від продажу - піде на закупівлю транспорту, який допоможе сполучати деокуповані населені пункти з найближчими залізничними вузлами. Навіть попри те, що у місті лунають вибухи і скрізь під ногами - небезпечні предмети. Люди повертаються до своїх домівок. За якими дуже скучили!

Віктор, житель Херсона:

Я бежал с Херсона, потомучто были такие обстоятельства, когда нужно было бежать. Каждий день это было уже смертельно подобно. - Цей момент, коли поїде перший потяг, коли Херсон звільнять - Ви чекали? - Плакать хочеться.. Конечно ждал.

Максим, житель Херсона:

Звичайно чекав. Після 11.11, я плакав. Коли "Укрзалізниця" така каже, що ось буде потяг. Я такий о, треба замовити квиток. Живу я в Києві, але душа моя там, я з Півдня. І кавунчики Херсонські ні на що не проміняю.

Одинадцять годин у дорозі і наш потяг - прибуває до пункту призначення.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ми уже підʼїжджаємо до Херсона. Ось якраз славнозвісна Чорнобаївка. Де рашисти добряче отримували по зубах від наших ЗСУ.

А ось так нас зустрічають люди, звільнені від російської окупації! І ось нарешті - Херсонський вокзал.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

"Укрзалізниця" запустила потяг. Сподіваюсь, що так само буде відновлене дорожнє сполучення, так само з'являться нові потяги й до інших міст України. Так як ми робили в усіх регіонах країни, які звільняли наші захисники. Харківщина, Луганщина, тепер Херсонщина.

Перших пасажирів із Києва на пероні зустрів Коля Серга - ведучий та шоумен, який зараз служить у ЗСУ.

Коля Серга, шоумен, військовослужбовець Збройних сил України:

Життя повертається до Херсону. Кольори. Посмішки. Погляди. Люди починають дивитися один одному в очі. Я дуже чекав цього моменту, я розказував вірш про Херсон і дуже радію, що тепер можу його розказувати тут наживо. Я розказав вірш.

Сполучення відновили дуже швидко, навіть попри те, що на шляху до Херсона - внаслідок бойових дій - було майже шістдесят пошкоджень залізничної інфраструктури.

Юрій Караюгін, керівник служби "Миколаївська дистанція колії":

Дуже великий обсяг інфраструктури зруйновано - ця колія Херсон-Миколаїв. Побиті мости, зруйновані і колії,зруйновані кілометрами.

Загалом Херсон потроху оговтується від "русского міра". Але тут і досі небезпечно! Окупанти залишили після себе чимало вибухових сюрпризів. Зокрема, відступаючи, замінували колії. Серед працівників залізниці - вже є жертви.

Юрій Караюгін:

З міста Вознесенськ бригада їхала і їхній МАЗ підірвався на міні біля села Посадпетровське. Якраз бригада їхала для відновлення колії. І такі випадки бувають. Буває, що наші колійники також знаходять вибухонебезпечні предмети.

В обласній військовій адміністрації радять людям не поспішати повертатися у звільнені населені пункти Херсонщини. Аби не наражати себе на небезпеку. Приїхати сюди ще буде час. Тим більше, що тепер сюди з Києва ходить пасажирський потяг.