Або воюєш, або працюєш. На Рівненщині безробітних залучають до суспільно-корисних робіт. Відтак, люди матимуть і офіційну роботу, і зарплатню. Поки мінімальну - це 6700 гривень. Але все ж, це більше ніж допомога із безробіття. Громади та військові тепер можуть залучати жителів до тієї роботи, яка потрібна на їхній території. Приміром - облаштувати блокпости чи укриття, плести маскувальні сітки чи розвантажувати гуманітарну допомогу. Чи є охочі працювати? Дивіться далі.

Ми пакуємо всі такі засоби: пластир, маски, знеболюючі і засоби гігієни. Серветочки всякі різні.

Фасують ліки та складають продуктові набори. У цьому волонтерському цеху кипить робота. За день треба зібрати понад дві тисячі пакунків. Уся допомога поїде на Харківщину, яку до тепер обстрілює ворог.

Пан Олександр за фахом - інженер-землевпорядник, працював на агрофірмі. Та вже пів року, як без роботи. Був на обліку в центрі зайнятості - та знайти вакансію за спеціальністю не зміг. Запропонували бути комірником у волонтерському центрі.

Олександр Серган, житель Рівного:

Я згодився зразу, це мені і для душі в першу чергу приємно і фізично попрацювать і яка не яка все олно копійка. Набагато краще тут працювать, щось робить, буть корисним і допомагать як людям, як військовим.

Та тепер таких безробітних як Олександр залучатимуть до суспільно-корисних робіт. За це ще й платитимуть. Поки мінімальну зарплатню - шість тисяч сімсот гривень. Це, пояснюють у центрі зайнятості, більше, ніж допомога по безробіттю.

Іван Ткачук, директор Рівненського обласного центру зайнятості:

У нас в державі війна і як сказав президент, прем'єра, в нашій державі повинно бути бути дві категорії людей - одні воюють, інші воюють на економічному фронті, тобто працюють Міністерство економіки прийняло постанову про організацію суспільно-корисних робіт.

Таким чином, ОТГ та військові зможуть залучати жителів та переселенців до тієї роботи, яка найбільше потрібна. У пріоритеті праця на оборону - укріплення блокпостів, заготівля дров для військових, облаштування укриттів чи пакування гуманітарної допомоги.

Пані Наталія фасує гуманітарку ще з літа. Робила це безкоштовно, тепер за це отримає гроші. Її як безробітну залучили до виконання суспільно-корисних робіт.

Наталія, жителька Рівного:

Кадровий агент передзвонила і сказала, "чи не маєте ви бажання піти так само є волонтерський центр?". Зараз,коли не маєш роботи, не маєш того достатку, ти даже не маєш чим хлопцям допомогти. То навіть я згідна ходити і в дві зміни, аби просто шо допомагати людям.

Цей волонтерський центр відправляє допомогу у всі гарячі точки України. Спочатку всі переважно волонтерили. Тепер п'ятнадцять людей тут працюють - офіційно.

Олександра Коваленко, керівниця волонтерського центру:

У нас війна, але і після війни ми маємо як держава механізм хто хоче працювати нехай це невеликі гроші, але це зайнятість. Це відчуття корисності та дотичності до тої великої справи на сьогодні - це наближення перемоги.

Громади ж можуть наймати таких працівників для будь-яких господарських робіт. Єдине умова, що б держава її оплатила, - це мати статус безробітного і бути зареєстрованим у Центрі зайнятості.

Іван Ткачук, директор Рівненського обласного центру зайнятості:

У зв'язку з тим, що є зміна в законі і сьогодні передбачено в законодавстві, що людина, яка прийшла до нас на облік, вона більше трьох місяців стоять на обліку не може. Раньше було рік. Якщо людина простояла три місяці і не бажає іти на суспільно-корисні роботи - вона знімається з обліку.

На Рівненщині програма запрацювала з початку листопада. До такої роботи поки залучили два десятки безробітних. Та центр зайнятості вже отримав понад триста п'ятдесят заявок на суспільно-корисних працівників. Усього ж в області нині понад сім з половиною тисяч безробітних. І більшість з них готова працювати, бо це хай і тимчасовий, проте заробіток.