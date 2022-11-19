Україна отримає військову та гуманітарну допомогу від Швеції [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Швеція надасть Україні військовий пакет допомоги, який буде найбільшим за весь час. Окремо буде надана гуманітарна допомога для потреб України.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
"Роз’яснення щодо нашого нещодавнього оновлення: 9-ий пакет допомоги Швеції у сфері безпеки для України становить 3 мільярди шведських крон (це більше, ніж попередні 8 пакетів разом узяті)", - йдеться у повідомленні.
За словами Резнікова, він включає системи протиповітряної оборони, транспортні засоби, боєприпаси та обладнання для наших солдатів.
Крім того, буде надано пакет гуманітарної допомоги на 760 мільйонів шведських крон, щоб допомогти Україні пережити зиму. Про це Резніков говорив з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
"З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта - для Молдови. Дякую шведському народу та уряду за неоціненну підтримку", - додав міністр.
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