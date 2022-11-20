На Донбасі воюють 130 тисяч росіян, перекидання військ з Херсонщини поки не було - ЗСУ

На східному фронті зараз зосереджено угруповання російських військ чисельністю понад 130 тисяч. На Донбас поки не перекидали війська з Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий