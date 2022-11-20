Корабельне угруповання росії у Середземному морі менше, ніж у Чорному - ВМС ЗСУ [ Редагувати ]
Станом на 20 листопада кількість російських бойових кораблів у Чорному морі та потужність їхнього залпу менша, ніж флотського угруповання рф у Середземномор'ї. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.
- У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - 4 ракети.
- В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
- У Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп - 76 ракет;
За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 2 судна, з них 0 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 20 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
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