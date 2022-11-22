У пошуках дому! У Кропивницькому місцева фотохудожниця зробила благодійну фотовиставку з евакуйованими тваринами. Їх вивезли із зон активних бойових дій місцеві волонтери. Це котики та собачки, як породисті, так і безпородні - усього майже сотня тварин. Тепер у Кропивницькому для них шукають домівки та люблячі родини. А завдяки таким фотопроєктам, волонтери сподіваються, швидше прилаштувати евакуйованих чотирилапих. Чи це вдається - у нашому сюжеті.

На цьому відео киця Тося грається зі старшим котом Тішкою. Тосю евакуювали влітку з Краматорська у Кропивницький місцеві волонтери. Аби знайти їй нову домівку - кошеня взяло участь у благодійному фотопроєкті. Її напарником у фотосесії став чоловік Олени - Дмитро. А вже за кілька днів - родина ухвалила важливе рішення.

Олена Трифонова, кропивничанка:

Коли винесли оцю малечу, вона просто як дві каплі води з нашим домашнім котом, ось ми відзняли все, все окей, а потім дізнались про її долю, що вона з Краматорська, що її привезли сюди й буквально через пару днів ми вирішили все: вона буде жити у нас, стати кропивничанкою і отримати свою домівку.

У благодійній фотосесії від місцевої фотохудожниці Мирослави Липи участь взяли майже два десятки евакуйованих тварин: котів та собак. Їх партнерами по зйомці стали чоловіки: байкери, військові, музиканти, волонтери. До кожного чотирилапого доводилось знаходити свій підхід задля довіри.

Мирослава Липа, фотохудожниця:

Так, наприклад, було з цією ось азіаткою, ми зайшли у вольєр вона спочатку насторожено так трошечки сприйняла, а потім її погладили, дали смаколик-вкусняшечку і все, вона готова була обійматись і все було вже добре.

Своїм фотопроєктом Мирослава спробувала допомогти волонтерам прилаштувати евакуйованих тварин.

Мирослава Липа, фотохудожниця:

Нагадати людям, що ось поруч з нами живуть і тварини вони частина нашого міста, вони частина середовища, в якому ми живимо, вони не завжди можуть попіклуватися про себе, вони потребують нашої уваги, нашої допомоги, чому саме з чоловіками, тому що чоловіки це підкреслення такої мужності, це наші захисники.

І це їй вдалось: усі котики, яких задіяли у фотосесії - вже знайшли свої люблячі родини.

Світлана Лук'янчук, волонтерка:

Ми вже 23 тварини з цих, тобто 40% вже прилаштовано, це просто щастя, ми намагаємось прилаштувати інших і будемо сподіватися, що більшість хоча б більшість знайдуть свої домівки і будуть жити в сім'ї.

Фотохудожниця планує із цих світлин створити календар, кошти від продажу якого підуть на допомогу тваринам. А волонтери нагадують, що свою домівку наразі шукають ще з пів сотні евакуйованих котів та собак.