Гол Мессі не врятував від поразки

На чемпіонаті світу-2022 з футболу в Катарі Аргентина зазнала сенсаційної поразки від Саудівської Аравії та перервала 36-матчеву безпрограшну серію. Про це повідомляє "Суспільне".

Лідер аргентинської команди, форвард "ПСЖ" Ліонель Мессі став автором першого голу збірної Аргентини на цьому турнірі. Нападник з пенальті відкрив рахунок на 10-ій хвилині.

На 29-ій хвилині аргентинці були близькі до подвоєння рахунку, однак гол нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса було скасовано через офсайд. Впродовж матчу ще два м'ячі були скасовані через офсайд після перегляду VAR.

У другому таймі Саудівська Аравія вразила ворота аргентинців на 48-ій хвилині. Рахунок зрівняв форвард "Аль-Хіляля" Салех Аль-Шехрі.

Уже через 5 хвилин аравійці забили ще один гол. Саудівську Аравію вивів уперед півзахисник "Аль-Хіляля" Салем Аль-Давсарі.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь аравійців і приніс першу сенсацію чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу-2022. Група C, 1-ий тур

Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2

Голи: Мессі, 10 (пенальті) – Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53

"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.