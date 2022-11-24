Ввечері 24 листопада в Україні запрацюють АЕС - Міненерго [ Редагувати ]
Атомні електростанції України можуть почати працювати ввечері 24 листопада. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в ефірі національного телемарафону.
Ситуація важка по країні. Потрібно зрозуміти, що вчора насправді стався блекаут нашої енергосистеми через обстріли. Наразі, станом на 4 годину ранку вдалося об'єднати енергосистему. Вона працює як єдина.
Ввечері очікується запуск АЕС, які подадуть у мережу електроенергію, що допоможе зменшити дефіцит електрики.
Відповідно збільшуватимемо обсяги генерації протягом дня. Розраховуємо, що до вечора вже почнуть працювати атомні електростанції та подавати електроенергію до мережі.
Станом на південь 24 листопада всі критичні об'єкти інфраструктури країною забезпечені електрикою.
Нагадаємо, 23 листопада після масованої ракетної атаки рашистів було відключено всі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС було відключено.
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