Відключено енергоблоки Хмельницької АЕС [ Редагувати ]
Внаслідок ракетних ударів рашистів відключено енергоблоки Хмельницької АЕС. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Крім того, частина міста Хмельницького без води.
В Енергоатомі підтверджують відключення енергоблоків Рівненської та Південноукраїнської АЕС.
Причина - різке падіння споживання електроенергії через знеструмлення цілих регіонів.
"Так. Це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нікуди видавати електроенергію", - заявив спікер "Енергоатому" Леонід Олійник.
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