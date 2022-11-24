"Київводоканал" відновив водопостачання у усіх районах столиці після ракетної атаки рашистів 23 листопада. Про це повідомили пресслужба підприємства та мер Києва Віталій Кличко.

Наразі вода подається в усіх районах Києва. Але потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на всі 100%. Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо якщо мова йде про верхні поверхи багатоповерхівок. Але незабаром ситуація стабілізується.

70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми.

У Міненерго обіцяють, що ввечері 24 листопада в Україні запрацюють АЕС.