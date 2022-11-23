Через ракетний удар по всьому Києву призупинили водопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян.