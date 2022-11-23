У Києві через ракетний удар 9 постраждалих, столиця залишилась без води [ Редагувати ]
Через ракетний удар по всьому Києву призупинили водопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.
Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян.
Енергетики працюють, щоб відновити енергопостачання в столиці.
Кличко повідомив, що внаслідок ракетних ударів у столиці постраждали 9 людей, з них 8 із них госпіталізовані. в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
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