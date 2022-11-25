США подарували Україні понад 1000 електрогенераторів для лікарень і шкіл [ Редагувати ]
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щойно доправило до України понад 1000 електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни. Про це повідомляє американське посольство в Києві.
Посол США в Україні Бріджит Брінк взяла участь у переданні понад 50 з цих приладів Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Ці генератори допоможуть забезпечити подальшу роботу комунікаційних каналів органів влади України навіть у разі перебоїв із постачанням електрики внаслідок російських обстрілів.
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Нагадаємо, американський мільярдер Говард Баффет пообіцяв закупити генератори для українських лікарень і пунктів обігріву.
На початку листопада український уряд звільнив генератори, трансформатори й акумулятори від сплати ПДВ та мита.
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