Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щойно доправило до України понад 1000 електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни. Про це повідомляє американське посольство в Києві.

Посол США в Україні Бріджит Брінк взяла участь у переданні понад 50 з цих приладів Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Ці генератори допоможуть забезпечити подальшу роботу комунікаційних каналів органів влади України навіть у разі перебоїв із постачанням електрики внаслідок російських обстрілів.

Посол США в Україні Бріджит Брінк

Нагадаємо, американський мільярдер Говард Баффет пообіцяв закупити генератори для українських лікарень і пунктів обігріву.

На початку листопада український уряд звільнив генератори, трансформатори й акумулятори від сплати ПДВ та мита.