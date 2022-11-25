З України заборонили вивозити дрова [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 25 листопада ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Це (заборона експорту деревини - ред.) сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення.
Водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань з-за кордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.
У червні Кабмін заборонив вивозити з України вугілля, газ і мазут.
Нагадаємо, в Україні запустили єдину онлайн-платформу для купівлі дров.
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