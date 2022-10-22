Купити дрова стало ще легше. Тепер їхати у лісгосп зовсім не потрібно. Головна умова - інтернет. В Україні днями запрацював онлайн-магазин "ДроваЄ" від Державного агентства лісових ресурсів.

Як зробити замовлення? І скільки часу чекати на доставку? Знає Жанна Дутчак.

Дрова заготовлені, які зараз будемо відправляти безпосередньо споживачеві. На цій купі є шість кубів, там на другій шість. Ось там ми підготували - там вісім кубів.

Ольга Іванівна завідує складом в Брошнівському лісгоспі. Каже: саме до них звозять з лісу всю заготовлену деревину. Тут її сортують та готують на продаж. Зараз у них гаряча пора - купа замовлень, і найбільше - на дрова.

Ольга Бойчук, начальниця нижнього складу ДП "Брошнівське лісове господарство":

Я їх всіх реєструю в загальну чергу. На даний момент є сорок три людини. І саме найменше шість кубів. Є і п'ятнадцять, є і дванадцять. Ми на протязі місяця ми отоварюємо стараємось отоварювати всіх людей, які звертаються.

Андрій Станкевич, директор ДП "Брошнівське лісове господарство":

Цього року зріс попит на дров'яну деревину, на перше жовтня 21 року було реалізовано 5 тисяч 800 метрів кубічних дров населенню, то станом на 22 рік перше жовтня за такий самий період вже реалізовано 12 тисяч з половиною метрів кубічних.

І може ще більше зрости, прогнозує директор лісгоспу. Адже процедуру купівлі дров максимально спростили. Відтепер, аби придбати деревину не обов'язково їхати у лісництво. Все можна зробити - через інтернет.

Андрій Станкевич, директор ДП "Брошнівське лісове господарство":

З початку цього тижня запрацював електронний магазин "ДроваЄ" є ще й така додаткова послуга, як привезення, тобто не виходячи із хати ти робиш замовлення і тобі до хати привозять дрова.

Оформити заявку дуже легко, кажуть працівники лісгоспу. Можна навіть з телефону. Для цього потрібно зайти на сторінку "ДроваЄ". Реєстрація - не більше хвилини.

І дальше ми нажимаємо купити. І у нас відкривається, бачите пише сформувати замовлення. І пише адреса доставки. Ви вказуєте тут місце, де ви знаходитеся. І воно зразу викидає всі лісгоспи, де можна цю деревину придбати.

Далі потрібно обрати вид деревини. Пропонують три позиції - бук, твердолистяні та мяколистяні породи. Їх можна комбінувати, але загалом - не більше п'ятнадцять кубів.

Андрій Станкевич, директор ДП "Брошнівське лісове господарство":

Також є ще така можливість замовити відразу колоті дрова. Вони будуть відразу поскладані в пачці, готові, вам менше буде затрат на пиління і коління.

Після того, як замовлення оформлене - в лісгосп відразу надходить повідомлення. Далі працівник зв'язується із покупцем телефоном, підтверджує заявку та виписує рахунок на оплату. І після надходження коштів - в лісництві оформляють дрова. Чекати - до двох тижнів, каже директор лісгоспу. Наразі онлайн у них лише два покупці.

Андрій Станкевич, директор ДП "Брошнівське лісове господарство":

Я так вважаю, що це зв'язано з тим, що у нас тут більше гірський і сільський район. Люди на пряму звертаються у лісництво. І в лісництві виписують дрова. Менше ми тут цифровізовані.

Та якщо людина раніше вже придбала дрова в лісництві, то в інтернет-магазині ще раз купити - не можна. Бо всі дані фіксуються в єдиній системі. Віра Юліанівна п'ять кубів дрів замовляла безпосередньо в лісгоспі. Каже: хата в неї невелика, до того ж має субсидію, тому опалює зазвичай газом. Але цього року, вирішила запастися і дровами.

Віра, жителька смт Брошнів-Осада:

А знаєте, держава зробила так, що тепер можна з телефона купити дрова, і не потрібно нікуди ходити. - З мого телефона не можна, я не доробилася до смартфона, я маю кнопочний телефон, а тому нічого телефоном не можу купувати.

Але її знайомі, каже жінка, вже стали покупцями інтернет-магазину. Загалом менше як за тиждень роботи онлайн-платформи "ДроваЄ" - її послугами на Прикарпатті скористалися вже майже півтори сотні людей, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. Зазвичай це жителі міст та приміських сіл.