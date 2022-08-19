Зима буде складною. Ці меседжі лунають від чиновників у всіх регіонах. І найскладніше буде на окупованих територіях - опалення там не буде. Тому людей вже закликають виїжджати та не чекати на холоди.

Не варто розраховувати на гарячі батареї й в решті регіонах. Доведеться економити на газу, а подекуди переходити на опалення дровами. До речі, в Міндовкілля спростили процедуру придбання сировини у лісових господарствах. Скільки ж нині коштують дрова? На прикладі Волині з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Свій дім узимку Юрій Петлюк обігріває лише дровами, бо так вигідніше. Нещодавно купив кілька кубів про запас. Колоди ще треба порубати.

Юрій Петлюк, житель Маневичів:

Береза осика. Там ну такі мішані - для твердого опалення.

Поки ще тепло полінцям треба добре підсохнути, аби взимку їх легше було розпалити. Вони даватимуть більше тепла, відтак розхід палива буде меншим, ділиться досвідом чоловік. Втім однієї вантажівки деревини на всю зиму не вистачить, тому Юрій уже збирає гроші на другу.

Юрій Петлюк, житель Маневичів:

Обійшлося - дві триста виписати ну і з привозкою ще плюс тисячу. Брикет подорожчав. Став уже три тисячі тона. - А був? - А був - дві триста. - Все дорожчає? - Все дорожчає. Фінансів не вистачає.

Завчасно до опалювального сезону готуються й лісівники.

У цьому лісництві на Волині заготовляють дрова різних порід, переважно листяних. Замовлень чимало, кажуть лісівники. Попит на дрова цьогоріч зріс майже вдвічі! А процедуру придбання зробили дуже швидкою та зручною.

Олександр Швець, лісничий Маневицького лісництва:

У теперішній час даже пропонуємо з доставкою на дом. Їм тіко треба прийти в лісництво дати свою заявку - паспорта і кода.

Володимир узяв із собою всі необхідні документи.

- Скільки ви хочете дров? - 5 кубів. - То буде коштувати чотири тисячі сто шістдесят гривень. Устраює. На чорному ринку вісім тисяч.

Володимир Павлюк, покупець дров:

Зазвичай, мені треба півтори машини дров і машину брикету - дві з половиною тони. В мене твердопаливний котел. Сам я чоловік теплолюбний. Я люблю, щоб температура десь була градусів 20 в хаті. Мені на зиму то фатає.

Ціна на дрова, кажуть лісівники, поки що істотно не зросла. І залежить - від породи. Найдешевше обійдеться береза й сосна, а найдорожче - дуб. Відтак, машина дров коштуватиме в середньому п'ять-сім тисяч гривень.

Олександр Швець, лісничий Маневицького лісництва:

Сосна і вільха стоїть 447 куб, а береза і дуб - 498. Ціна у порівнянні з минулим роком не набагато підскочила - на 30-40 гривень за куб.

Лісівники розповідають - надмірного ажіотажу серед покупців дров наразі нема, деревини вистачає всім охочим. Втім заготівлю не припиняють.

Ця сосна вже суха, вже вона буде йти дров'яною, а, наприклад, ця, то з неї ще буде ділова. Такі дерева ми беремо в порубку - сухостійні, буреломні, гнилі, з хворобами.

Заготовляють лісоматеріали й на потреби військових. У зоні бойових дій із деревини наші захисники зводять бліндажі, укріплюють блокпости.

Світлана Думська, речниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства:

Коли почалася саме ця масштабна війна, повномасштабна, ринок деревини не працював і вся деревина, весь заготовлений ресурс був спрямований саме на потреби військових. На потреби оборонні держлісгоспами області було надано вже дров'яної деревини три тисячі метрів кубічних, а лісоматеріалів понад чотири тисячі метрів кубічних.

Попри всі попередження про важкий опалюваний сезон, на Волині масштаби вирубки лісу не збільшили. Заготівля проходить за планом - на рівні минулого року. З такими обсягами - заспокоюють лісівники - взимку буде чим грітися.