У жовтні військові оглядачі говорили про те, що Білорусь розпочала перевірку військовозобовʼязаних.

Головне управління розвідки спростовує фейки про атаки на Україну з боку Білорусі. Це російська спецоперація, пояснюють у головному управлінні розвідки України. Ціль - спровокувати перекидання частини наших військ до північного кордону. Розвідники повідомляють - нині в Білорусі немає ударного угруповання, яке може виконати такі завдання.

Про те, що нині відбувається в самій Білорусі, та про білорусів, які вже взяли до рук зброю, але боронять Україну - дивіться далі в матеріалі Ольги Жидецької.

На київській базі білоруського полку імені Кастуся Калиновського його командир Денис Прохоров показує відео з бойового завдання.

Денис Прохоров:

Это одна глобальная операция была. Это штурм опорного пункта. Наши ребята сидят в засаде. Хочется сказать, что тут работало очень много экипажей наших белорусских. Это были минометчики, которые прикрывали ребят наших, которые заходили.

Усе почалося з того, що після російського нападу у лютому півтора десятка добровольців з Білорусі обʼєдналися задля захисту України, яка стала для них домівкою. Адже на батьківщині вони не ужилися з режимом диктатора Лукашенка. Своїм найтяжчим боєм Денис Прохоров називає захист підступів до Києва.

Денис Прохоров, командир полку ім. Кастуся Калиновського:

У меня лично - это Буча. Оборона Бучи, где я попал там в бой с ребятами, мы держали оборону 12 часов. Я потерял лучшего друга в этом бою. У нас там было много раненых.

З часом до батальйону приєдналося більше білорусів, і у травні він виріс до повноцінного полку. Який нині нараховує понад 300 бійців. Ще понад півтори тисячі людей допомагають у тилу. За 9 місяців війни білоруси відзначилися у багатьох гарячих точках на передовій. Серед останніх - бойові завдання в Запорізькій області.

Позивний "Август", солдат полку ім. Кастуся Калиновського:

Только там раз на месяц, на тыждень-два приезжаем на адпачинок, а так вось 90 відсотков часу ми знаходимся на фронте.

Денис Прохоров, командир полку ім. Кастуся Калиновського:

Нас уже в принципе знают достаточно хорошо - белорусов полк Калиновского. И командир батальона приезжая на сектор с командиром нашей части, потому что мы в части ГУР МО розвідка, завязывает контакті, ходит знакомится по этим позициям, вот белорусы - они будт с вами воевать, где им можно стать, что им можно делать?

Умови на столичній базі полку - спартанські. Але є укриття. Та імпровізований медіацентр, де записують відеозвіти для соцмереж.

Денис Прохоров, командир полку ім. Кастуся Калиновського:

Тут у нас висят два флага. Это бело-червоно-белый - настоящий исторический флаг республики Беларусь. С гербом погоня, который также является единственным исторически правильным гербом.

Звільнення Білорусі від окупаційного режиму Лукашенка бійці полку Калиновського називають своїм головним завданням - одразу після перемоги України. Росію вважають спільним ворогом і загарбником. І впевнені - її поразка покладе кінець імперським амбіціям москви та маріонетковій диктатурі у Мінську.

Денис Прохоров, командир полку ім. Кастуся Калиновського:

Мы уже видели цветочки, мы уже видели босые ноги на лавочках, не прокатило. Сейчас мы видим свержение лукашенковской власти только силовым путем. Мы готовим армию.

Тим часом жителі самої Білорусі міркують, чи зважиться самопроголошений президент втягнути їх у російську війну проти України. Мінськ вже оголосив розгортання спільного з росіянами угруповання, активно передає їм техніку та озброєння. Щоправда, в білоруській опозиції кажуть - очевидних ознак, що Мінськ готується до вторгнення немає.

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик:

Можно наблюдать в последние месяцы это скорее прибытие мобилизированных, эта так называемая частичная мобилизация, для людей, которые призывают в российскую армию, используют белорусские полигоны, белорусских инструкторов для проведения обучения. Но концентрации военных на границах и тем более передвижения их из учебных центров к южным границам Беларуси, соответственно к границам Украины, не наблюдается.

У жовтні військові оглядачі говорили про те, що Білорусь розпочала перевірку військовозобовʼязаних. З одного боку, для виявлення мобілізаційного резерву, а також, щоби промацати протестні настрої суспільства. Адже призов білорусів на війну може стати тригером, який призведе до соціального вибуху.

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик:

Тут полная солидарность между теми, кто является противником Лукашенка и теми, его немногочисленными сторонниками. И это также удерживает его от подобного шага, поому что он понимает, что он не будет иметь возможности опереться хоть на какую-нибудь групу в белорусском обществе.

Натомість Олександр Лукашенко впадає у крайнощі, то закликає Україну до миру, то погрожує знищенням і обіцяє здригнути Європу й не тільки. Так він гучно ретранслює російські наративи, адже тільки допомагаючи відтягнути час і заморозити війну на умовах кремля, може втриматися при владі.

Ну а українські бійці укріплюють наш кордон з білоруссю і готуються до будь-якого розвитку подій.