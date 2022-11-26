Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей [ Редагувати ]
Помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Про це повідомляє "Белта" з посиланням на речника відомства.
Макею було 64 роки. Причини смерті глави МЗС Білорусі не називається.
На понеділок були заплановано переговори Макея з російським колегою сергієм лавровим.
Макей очолював зовнішньополітичне відомство Білорусі з 2012 року. До того він працював помічником президента країни та головою президентської адміністрації.
Нагадаємо, за даними розвідки, росія готує теракти у Білорусі.
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