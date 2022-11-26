ГУР МО спростовує фейки про атаки з боку Білорусі: що думають про це білоруси, які захищають Україну

Про те, що нині відбувається в самій Білорусі, та про білорусів, які вже взяли до рук зброю, але боронять Україну - дивіться далі в матеріалі Ольги Жидецької.