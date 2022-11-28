У Миколаївській області зменшать комендантську годину та дозволять продаж алкоголю. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ми будемо змінювати комендантську годину скрізь, окрім деокупованих територій. Вона буде з 00.00 годин до 5:00 ранку (раніше було з 22-ї до 6-ї - ред.). Щоб бізнес міг працювати більше.

Також на Миколаївщині буде знято обмеження на продаж алкоголю, окрім військових і спецслужб.

За словами Кіма, для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти.