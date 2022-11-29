Розмінувати Україну. Державний департамент США оголосив про виділення понад 90 мільйонів доларів на наступний рік, щоб підготувати українських фахівців до ліквідації мін, снарядів та авіабомб, що не розірвалися. Завдання амбітне: створити понад сто команд, які поки почнуть розмінування вже звільнених територій, а в перспективі - очистять від небезпечних "слідів" бойових дій всю територію держави. Всі деталі дізнався наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Сконцентрувавшись на обстрілах, блекаутах, виживанні взимку, всі ми, схоже, відволіклися від ще однієї масштабної проблеми. Того, наскільки багато мін та нерозірваних боєприпасів залишається в українській землі. Які потрібні зусилля, і скільки часу знадобиться, щоб це все знешкодити. Держдеп США (а саме в його структурі працює підрозділ, який допомагає по всьому світу допомагає країнам-партнеркам у розмінуванні) вже зараз, не очікуючи закінчення війни, почав програму для України.

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Це величезна проблема. З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну - і сільська місцевість, і територія країни в цілому просто "всіяні" величезною кількістю боєприпасів, які не розірвалися - мін і саморобних вибухових пристроїв. За оцінками уряду України, смертоносні прилади розкидані приблизно на 26% території. І вони можуть завдавати шкоди людям ще багато років! Частина проблеми також полягає в тому, що принаймні десята частина сільськогосподарських угідь також небезпечні. І це впливає на продовольчу безпеку - українців і світу.

Офіс, який очолює моя співрозмовниця, діє у Держдепі із 93-го року. І за цей час тут працювали із сотнею країн, виділили більше чотирьох із половиною мільярдів допомоги саме на розмінування. Ірак, Сирія; далеке Зімбабве - і ближча до нас Боснія…

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Торік у Боснії завершився наш проєкт "зони, вільні від мін", і це дозволило звільнити шість мільйонів квадратних метрів території, щоб люди могли безпечно повертатися додому, водити дітей до школи та вести свій бізнес.

Але найважливіший пріоритет для нас зараз - це робота з Україною, зокрема, налагодження безпеки інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися до своїх домівок, задля економічного відновлення. І, звісно, для мене дуже важливо переконатися, що дітям безпечно перебувати в країні. В Україні небезпечною зоною є практично будь-яке місце, куди діставали російські ракетні удари. А також територія на Сході, де проблеми почалися після вторгнення 2014 року. Дуже хвилює те, що ви просто не знаєте, де ще може бути замінована територія. Але потенційно небезпечними є всі ділянки, де міг бути завданий ракетний удар, де могли бути російські сили.

Щоб розібратися із цим убивчим спадком війни, Держдеп виділяє 91 з половиною мільйон доларів на розмінування України - тільки на 2023 рік. Розуміючи, що попереду величезна робота, яка може розтягнутися на роки, що це лише перший крок. Але він є найважливішим, адже дозволить навчити та сформувати групи саперів. Для цього Штати обладнають в Україні тренувальний центр.

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Ми сподіваємося розгорнути приблизно сотню додаткових груп розмінування по всій країні. А потім розраховуємо навчити й екіпірувати співробітників українських державних структур, щоб допомогти їм вийти на вищий рівень і надати їм додаткове обладнання, яке дозволить зробити більше розмінувань по всій країні.

Все навчання відбуватиметься в Україні. Ми зараз працюємо з українським урядом, щоб визначити, де буде розташований навчальний центр. І це дозволить співробітникам різних структур приходити і вчитися. І перше, що потрібно зробити, це дослідити - яка саме територія є небезпечною. Ретельно оглянути територію, опитати місцевих. Ну от у вас, наприклад, є поле. Тут можуть бути міни й нерозірвані боєприпаси? Ви бачили спалахи від ударів ракет? Є певна специфіка - як діставати міни з-під землі… Але одне з найважливіших, що ми робимо, - це інформуємо людей про ризики щодо вибухів. Натепер, на цьому етапі розв'язаної росією війни проти України, ми вже навчили 18 мільйонів людей! Надали інформацію про вибухові ризики, готували їх до більш безпечного повернення додому; щоб вони мали розуміння, а що взагалі може лежати під землею.

Складність ще і в тому, що часто зі знешкодженням нерозірваних мін і боєприпасів не можна зволікати. Що довше вони залишатимуться в ґрунті, то більше іржавітимуть, тим небезпечніше буде. Тому американці й вирішили - почати хоча б на тих територіях, де вже немає бойових дій. Повністю очистити їх, а коли дозволить ситуація на фронті - просуватися із розмінуванням далі.

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Наразі наші зусилля зосереджені у Київській області. Також ми починаємо переїжджати й до Харкова - уряд дав нам на це дозвіл. Щойно території стають безпечнішими - наші оператори можуть виходити та працювати. Ми хочемо негайно почати очищення цих територій, щоб люди могли почуватися безпечніше. А далі робота триватиме. І залежно від того, як українські війська просуватимуться вперед і звільнятимуть більше своєї землі, ми зможемо заходити на нові території.

Сто команд саперів, про які каже Карен - це від 600-700 до тисячі фахівців, яких підготують американці. І це насправді багато. Так, у Держдепі визнають - із цією проблемою і Україна, і світ розбиратимуться навіть не роками - десятиліттями! Аналогічний проєкт, який США проводили в Боснії, звільнив усю територію від мін лише через 25 років (!) після підписання мирної угоди. Але починати треба. Зараз. І працювати - скільки б це не потребувало грошей і часу. До моменту, поки останній снаряд, ракету або міну не приберуть з української землі.