Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький виступив проти пропозиції передати Україні зенітно-ракетні комплекси далекого радіусу дії Patriot.

Про це повідомляє Wprost.pl.

Як зазначається, 29 листопада після засідання уряду Моравецький прокоментував можливість передачі польських комплексів Patriot в Україні, які були б більш ефективними для оборони Польщі. Посадовець наголосив, що польські ЗРК Patriot використовують виключно для захисту Польщі.

"Наші комплекси Patriot, які надійдуть до нас, сподіваюся, скоро однозначно будуть використовуватися для захисту польського неба, тому що у нас є лише перші батареї, які приходять до нас. Німці чи інші наші союзники вже мають ці батареї, і будемо чесні, що сьогодні під загрозою скоріше польське небо, а не німецьке", - зауважив він.

Коли прем'єра спитали, чому не підтримує передачу польських Patriot Україні, а пропонує зробити це Німеччині, він наголосив, що зараз рано говорити про Patriot, які ще не прибули у Польщу.

"Коли вони прибудуть, ми прийматимемо рішення разом із президентом, міністром оборони про їх детальну дислокацію", - додав він.