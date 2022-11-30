Півсотні свердловин, ще стільки ж точок із діжками. Дніпро готується до найгірших сценаріїв. У місті облаштовують додаткові місця, де люди зможуть набрати води. Як тривають роботи, дивіться у наступному сюжеті.

Від самого ранку працівники підрядної організації бурять свердловину. За півтори години пройшли 16 метрів.

Дмитро - представник підрядної організації:

Вот мы будем бурить - примерная глубина порядка до 30 метров, на опыте, мы не на что не опираемся, в основном на опыте.

Вже за кілька годин, кажуть хлопці, свердловина буде готова. За попереднім аналізом, вона зможе давати до 3 кубів на годину. Бурять прямісінько посеред багатоповерхівок в одному зі спальних районів Дніпра. Тут на кількасот квадратних метрів кілька десятків будинків - густонаселений район. Місцеві, проходячи повз, лише тішаться. Кажуть, у разі повного блекауту свердловина виручить.

Олена Готвянська - жителька Дніпра:

Це дуже зручно. Обовʼязково потрібно робити зараз майже в кожному дворі. Обовʼязково.

Це вже 8 за рахунком свердловина на лівому березі, кажуть підрядники. Всього їх буде до півсотні. Бурять по 2 на день, глибина кожної від 15 до 30 метрів.

Дмитро Семіякін – підрядник:

Процесс трудоемкий и очень трудоемкий, трудоемкий и грязный. Работаем в дождь, в снег. По геодезическим данным самая большая проблема есть строительный мусор, который мы пробуриваем первые 2-3 метра. И выставление непосредственно сетей, коммуникаций - это самая большая проблема, а само бурение, ну мы каждый день их бурим.

Ось у цьому дворі свердловина майже готова. Залишилося лише встановити насос для ручної підкачки води. Навколо кілька багатоповерхівок, у них живе більше тисячі людей. Місцеві кажуть, під час попереднього блекауту по воду ходили за кілька кілометрів. Через відстань, багато не натягаєшся.

Володимир - житель Дніпра:

Воду набирали, в любых местах где она подавалась. На сколько далеко? Ну я не знаю, где-то за километра полтора-два. Это очень большое значение имеет, что вот появится в конце очередная скважина.

Аби завершити роботу з облаштування півсотні свердловин - у Дніпрі підрядникам знадобиться ще пару тижнів, але темпів обіцяють не збавляти. На правобережжі, у разі відсутності централізованого водопостачання встановлять ємності з технічною водою.

Антон Андрієнко - головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпровської міськради:

У нас лівий берег має, має рівень води ближче до землі тому, тут приблизно 15-30 метрів до води. Якщо ми говоримо про правий берег, то там здебільшого йде скеляна порода і процес буріння набагато довший, набагато дорожчий і набагато глибший. Саме тому на правому березі встановлюються ємності з технічною водою.

На сьогодні функціонують вже 40 таких точок, ще 30 планують невдовзі облаштувати. А для зручності їх пошуку усі місця із ємностями та свердловинами у міськради внесли до карти. Зеленим кольором позначаються адреси, де вже є вільний доступ до води, синім, де ще триває процес з облаштування чи буріння.