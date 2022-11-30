"Продам дитину (3 місяці) за 1000 гривень" - таке оголошення з’явилося днями на одній з популярних вебплатформ.

Його прочитала Інтернет-користувачка та надіслала скриншот у Facebook Messenger правоохоронців регіону. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Уже за кілька годин правоохоронці знали прізвище "продавця" та стояли на порозі його будинку. Ним виявилася... 12-річна мешканка Миргородського району. Дівчинка зізналася:

Оголошення виставила по приколу, щоб дізнатися реакцію людей.

Про свою витівку вона щиро пожалкувала, однак каяття не звільняє від профілактичного обліку. На даний час працівники ювенальної превенції вивчають умови, в яких виховується дитина, та психологічний клімат в родині для ухвалення необхідних правових рішень.