На Вінниччині, у місті Ладижин, 18 тисяч людей залишилися без централізованого опалення. Все через рашистські обстріли місцевої ТЕС. Нині тут оголошена надзвичайна ситуація воєнного характеру. Аби люди не замерзали, збільшено кількість "Пунктів незламності". Коли потеплішають батареї в оселях ладижинців? Дивіться далі.

Пані Павліна папером заклеює вікна в оселі. Сподівається, так їй стане трохи тепліше.

Бумагу ріжу, намастюю клей цей з муки. І клєю. От, бачите, і шоб було тепленько.

На вулиці нині холодно й вогко, в квартирах у містян - теж. У Ладижині на Вінниччині 18 тисяч людей після того,як рашисти обстріляли ТЕС, залишилися без тепла.

Олена, жителька Ладижина:

Без отоплєнія, бєз води горячей, у кого бойлер є, то може шось, а так…. Мерзнемо. Он, спимо в одязі…. Холодно. Дуже холодно.

Централізоване опалення було тут у всіх.

Павло Анущенко, перший заступник Ладижинського міського голови:

Місто Ладижин є одним із небагатьох міст, мономіст теплопостачання, яке залежить від роботи теплоелектростанцій…. Наразі тепло ми можем отримувати від станцій тільки тоді, ну відповідно й логічно, коли воно працює. Як ви знаєте, 23-го числа станція отримала пошкодження у звʼязку із ворожою атакою.

Окрім приватних господарств, без опалення - й лікарня. Аби пацієнти не мерзли, у МОЗ вирішили відправляти хворих за 20 кілометрів - до сусіднього Гайсина.

Міністерство Охорони здоров'я України:

Попри те, що електроенергію відновлено - опалювати приміщення вкрай складно. В тому числі не може функціонувати повноцінно лікарня.

В Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Сергій Борзов, голова Вінницької обласної військової адміністрації:

Працюють інженери, Вінницяоблтеплоенерго, працюють інженери Обленерго. Є альтернативні також думки. Тепер слово за фахівцями. Але ми будем намагатися якнайшвидше ліквідувати ситуацію з відсутністю тепла.

Нині в Ладижині збільшили кількість пунктів незламності. Тут містяни завжди можуть зігрітися та випити гарячого чаю.

Олександр Атаманчук, керівник відділу ГУ ДСНС у Вінницькій обл.:

В середньому за годину приходе 10-15 чоловік. От. Буває більше - в ранішній час, у вечірній час люди приходять і зігріваються.

Павліна, жителька Ладижина:

Як це на Гресі вибух був, я бачила, як ті ракети летіли…. Бо я йшла на пошту, за бандеролькою йшла. І ця ракета летіла, і я впала. Тоді друга, тоді третя летіла, і бачила як зірвася той вогонь на станціїї…..(плаче)

На допомогу людям прийшли й правоохоронці - відчинили двері місцевого відділку поліції.

До того ж, щодня обʼїжджають одиноких стареньких.

- Це з поліції вас турбують. Все добре у вас? - Вродє да. Кромє тєпла…. - Не потрібно ніякої допомоги? Телефон заряджений у вас? - Да. – Звʼязок із рідними, близькими у вас є? Все нормально? - Да….

Про сигнал повітряної тривоги теж сповіщають.

Увага! Оголошена повітряна тривога! Просимо спуститися в укриття. Це просте правило рятує життя!

Керівництво області вирішило розконсервувати в Ладижині стару котельню. Кошти на її відновлення мають виділити.

Сергій Борзов, голова Вінницької обласної військової адміністрації:

Це буде комунальна котельня, яка залишиться на балансі міста. Вона має два джерела опалення. І вона буде далі працювати на Ладижинську територіальну громаду.

Втім, про конкретні терміни говорити зарано. Єдине, що пообіцяли чиновники - взимку люди не мерзнутимуть.