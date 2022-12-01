У посольстві США в Мадриді знайшли ще одну підозрілу посилку [ Редагувати ]
У четвер, 1 грудня, у посольстві США в Мадриді, Іспанії, знайшли ще одну підозрілу посилку. Про це повідомляє видання Mundo.
Ще одна посилка, ймовірно, з вибухівкою виявлена в посольстві США в Мадриді, будинок оточено
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