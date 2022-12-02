В ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України [ Редагувати ]
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у бойових діях проти України.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що диктатор звинуватив Київ та НАТО у зростанні кількості провокацій біля кордону, стверджуючи, що Україна намагається втягнути у війну сили Альянсу.
"Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах", - вказують у ISW.
Своєю чергою білоруський міністр оборони Віктор Хренін говорив про те, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію, підкреслюють фахівці.
Окрім цього, в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького, який розповідав, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.
У звіті також пояснюють, що Лукашенко та Хренін зробили відповідні коментарі, аби підтримати триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю. Водночас, згадуючи НАТО, вони намагаються переконати РФ, що військові їхні повинні залишатися в Білорусі для захисту від вигаданої агресії Альянсу.
"І таким чином Лукашенко та Хренін хочуть створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу Білорусі у війну проти Україні. Саме тому вступ Білорусі у війну вкрай малоймовірний", - додали аналітики.
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