Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі президента.

Санкції запровадили санкції проти десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно з окупованих росією територій.

2 грудня президент Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих з центрами впливу в рф.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з росією.

Нагадаємо, зранку 2 грудня СБУ проводить обшуки в монастирях і храмах УПЦ МП у трьох областях.