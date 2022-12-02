РНБО ввела санкції проти намісника Лаври, Новинського та низки священнослужителів УПЦ МП - ЗМІ [ Редагувати ]
Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі президента.
Санкції запровадили санкції проти десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно з окупованих росією територій.
2 грудня президент Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих з центрами впливу в рф.
Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".
1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з росією.
Нагадаємо, зранку 2 грудня СБУ проводить обшуки в монастирях і храмах УПЦ МП у трьох областях.
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