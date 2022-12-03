Франція спільно з Україною та міжнародними партнерами розпочали роботу над створенням спецтрибуналу для росії. Про це повідомило французьке МЗС і наголосило: боротьба з безкарністю за злочини, скоєні російською армією та її командуванням, є пріоритетом.

Що означатиме для України та світу притягнення росії до відповідальності? Та як реагують на таку перспективу в самій москві? Розкажуть мої колеги.

Листопад 1945 року. У німецькому місті Нюрнберг відбувається міжнародний військовий трибунал проти представників Третього рейху. Тоді США, Франція, Великобританія та СРСР розпочали суд над гітлерівськими нацистами за злочини проти людства. А вже 77 років потому, усі перспективи опинитися на лаві підсудних отримали нащадки СРСР - росіяни.

Після вторгнення в Україну росія поставила собі за мету знищити якомога більше українців. Ніби, взявши приклад у німецьких нацистів, руйнували місто за містом, вбивали родину за родиною. І своєю агресивною війною, ерефія нанесла шкоду не лише українцям, а й усьому світові.

Олександра Дрік, юристка:

Згідно з даними, зібраними та підрахованими Організацією Об'єднаних Націй, загалом 1,6 мільярда людей у ​​94 країнах безпосередньо постраждали від факторів, спричинених російським вторгненням в Україну. Це називається кризою вартості життя, найбільшою у цьому поколінні. І вона включає три виміри: фінансову кризу, кризу продовольчої безпеки та енергетичну кризу.

Наслідки війни відчули на собі жителі усіх континентів. Тож, залученими до суду над росією має бути якомога більше країн, - вважають в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії росії. Ми готові розпочати роботу з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку цього спеціалізованого суду.

Раніше Україна спільно з Європою розглядали можливість притягнення росії до відповідальності через Гаазький суд. Однак, зараз, після аналізу всіх можливих механізмів Міжнародного кримінального суду, стало зрозуміло що такий варіант - неможливий. Гаазький суд не має достатньої юрисдикції, щоб винести справжній вирок росіянам. Тож, необхідно створити повністю нову форму спеціального військового трибуналу. Але, вже за знайомою системою.

Андрій Костін, генеральний прокурор України:

Україна, як держава, готова, щоб такий трибунал працював за такими самими процедурами, за якими працює міжнародний Кримінальний суд. І це буде надавати впевненість всім, що всі процедури будуть дотримані на підставі процедур, які існують в МКС і яким всі країни довіряють.

А це означає, що і система покарань застосовуватиметься, як і в Гаазькому суді. Коли провину росіян, причетних до воєнних злочинів, буде доведено - їм загрожуватиме ув'язнення до 30 років. Або довічне. Крім того, одним із вироків стане виплата Україні репарацій, які вже оцінюються в 600 мільярдів євро. Нині Європа розробляє механізми передачі українцям російських коштів.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро у російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми використали б виручені кошти для України. Після скасування санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим.

Сьогодні на дипломатичному фронті українські дипломати борються за те, щоб майбутнє розслідування російських злочинів проти України та світу починалося не з лютого 2022 року. А від моменту окупації українського Криму. Саме відтоді наша країна документує усі злочини ерефії.

Олександра Дрік, юристка:

На сьогодні ми задокументували понад 27 000 таких злочинів. І це всі потенційні міжнародні злочини. Наразі, це найбільша база доказів, зібраних громадянським суспільством в Україні. Ми спілкуємося безпосередньо з потерпілими, ми спілкуємося безпосередньо зі свідками та збираємо докази на місцях злочинів.

Відучора робота над створенням спеціального трибуналу офіційно розпочалась, що, звісно ж, роздратувало росіян.

дмитро пєсков, речник президента рф:

Что касается попыток учередить какие-то трибуналы - они не будут иметь никакой легетимности. Не будут приняты и будут нами осуждаться.

А на російських пропагандистських шоу вже почали розуміти, що їх очікує неминучий кінець. Хеппі енду немає - або міжнародне судилище з подальшими наслідками для усіх росіян, або - повалення та знищення імперії.