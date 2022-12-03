Міжнародні партнери розпочали роботу над створенням спецтрибуналу для росії [ Редагувати ]
Франція спільно з Україною та міжнародними партнерами розпочали роботу над створенням спецтрибуналу для росії. Про це повідомило французьке МЗС і наголосило: боротьба з безкарністю за злочини, скоєні російською армією та її командуванням, є пріоритетом.
Що означатиме для України та світу притягнення росії до відповідальності? Та як реагують на таку перспективу в самій москві? Розкажуть мої колеги.
Листопад 1945 року. У німецькому місті Нюрнберг відбувається міжнародний військовий трибунал проти представників Третього рейху. Тоді США, Франція, Великобританія та СРСР розпочали суд над гітлерівськими нацистами за злочини проти людства. А вже 77 років потому, усі перспективи опинитися на лаві підсудних отримали нащадки СРСР - росіяни.
Після вторгнення в Україну росія поставила собі за мету знищити якомога більше українців. Ніби, взявши приклад у німецьких нацистів, руйнували місто за містом, вбивали родину за родиною. І своєю агресивною війною, ерефія нанесла шкоду не лише українцям, а й усьому світові.
Олександра Дрік, юристка:
Згідно з даними, зібраними та підрахованими Організацією Об'єднаних Націй, загалом 1,6 мільярда людей у 94 країнах безпосередньо постраждали від факторів, спричинених російським вторгненням в Україну. Це називається кризою вартості життя, найбільшою у цьому поколінні. І вона включає три виміри: фінансову кризу, кризу продовольчої безпеки та енергетичну кризу.
Наслідки війни відчули на собі жителі усіх континентів. Тож, залученими до суду над росією має бути якомога більше країн, - вважають в ЄС.
Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:
Ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії росії. Ми готові розпочати роботу з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку цього спеціалізованого суду.
Раніше Україна спільно з Європою розглядали можливість притягнення росії до відповідальності через Гаазький суд. Однак, зараз, після аналізу всіх можливих механізмів Міжнародного кримінального суду, стало зрозуміло що такий варіант - неможливий. Гаазький суд не має достатньої юрисдикції, щоб винести справжній вирок росіянам. Тож, необхідно створити повністю нову форму спеціального військового трибуналу. Але, вже за знайомою системою.
Андрій Костін, генеральний прокурор України:
Україна, як держава, готова, щоб такий трибунал працював за такими самими процедурами, за якими працює міжнародний Кримінальний суд. І це буде надавати впевненість всім, що всі процедури будуть дотримані на підставі процедур, які існують в МКС і яким всі країни довіряють.
А це означає, що і система покарань застосовуватиметься, як і в Гаазькому суді. Коли провину росіян, причетних до воєнних злочинів, буде доведено - їм загрожуватиме ув'язнення до 30 років. Або довічне. Крім того, одним із вироків стане виплата Україні репарацій, які вже оцінюються в 600 мільярдів євро. Нині Європа розробляє механізми передачі українцям російських коштів.
Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:
Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро у російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми використали б виручені кошти для України. Після скасування санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим.
Сьогодні на дипломатичному фронті українські дипломати борються за те, щоб майбутнє розслідування російських злочинів проти України та світу починалося не з лютого 2022 року. А від моменту окупації українського Криму. Саме відтоді наша країна документує усі злочини ерефії.
Олександра Дрік, юристка:
На сьогодні ми задокументували понад 27 000 таких злочинів. І це всі потенційні міжнародні злочини. Наразі, це найбільша база доказів, зібраних громадянським суспільством в Україні. Ми спілкуємося безпосередньо з потерпілими, ми спілкуємося безпосередньо зі свідками та збираємо докази на місцях злочинів.
Відучора робота над створенням спеціального трибуналу офіційно розпочалась, що, звісно ж, роздратувало росіян.
дмитро пєсков, речник президента рф:
Что касается попыток учередить какие-то трибуналы - они не будут иметь никакой легетимности. Не будут приняты и будут нами осуждаться.
А на російських пропагандистських шоу вже почали розуміти, що їх очікує неминучий кінець. Хеппі енду немає - або міжнародне судилище з подальшими наслідками для усіх росіян, або - повалення та знищення імперії.
Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку за кремлевской стеной подметает. От того, что еще один район Киева останется без света, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если ми умудримся проиграть, даже сложно представить.
по темі
Про створення спеціального трибуналу для російських окупантів заявила Франція. Роботу ведуть разом з ЄС та Україною.
Поранена і його мама. А ще лікар, який був на чергуванні. Вибухом зруйновано корпус пологового відділення. Про черговий теракт російських військ - далі.
Захистити небо Україні вкрай потрібно. Лише за вчора росія випустила по українських містах 67 крилатих ракет і 10 дронів. Це зведення Генштабу. 51 ракету наші сили ППО збили.
Велике прибирання у Любимівці тепер майже щодня. Люди хоч якось намагаються повернути колишнє обличчя своєму понівеченому селищу, яке тепер знову під синьо-жовтим прапором.
Російські окупанти продовжують бити ракетами по населених пунктах Донеччини. За інформацією правоохоронців, ворог пошкодив близько двох десятків житлових будинків, господарчі споруди та інфраструктуру.