Окупанти атакують ЗСУ забороненою хімзброєю - ВМС (відео) [ Редагувати ]
Російські війська застосовують проти Збройних сил України заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51". Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51"
Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту.
Держава-терорист використовує заборонену хімічну— Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) December 4, 2022
Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. pic.twitter.com/49q812wajl
Граната К-51 розроблена в 1970-ті роки у СРСР. Її герметичний корпус наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною нелетальної дії (ймовірно CS - 2-хлоробензальмалононітрил).
Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.
Наприкінці листопада американські видання повідомляли, що у Білому домі побоюються того, що росія застосує в Україні хімічну зброю.
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