Київ повертається до планових відключень світла [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня,у Київ повернувся до плановиз відключень електроенергії. Спеціалісти роблять усе, аби відключення тривали до чотирьох годин. Про це повідомляє ДТЕК.
Енергетики докладають усіх зусиль, аби відключення електроенергії тривали не більше чотирьох годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми світло може бути відсутнім більш тривалий час.
Дізнатися орієнтовні графіки відключення світла за вашою адресою можна на сайтах YASNO або ДТЕК.
При цьому в окремих випадках графіки можуть бути незначно зсунуті (допустиме відхилення у 40 хвилин).
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