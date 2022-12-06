У Донецьку внаслідок обстрілу загинула депутатка так званої "народної ради" самопроголошеної "днр" Марія Пирогова. Про це повідомив ватажок "днр" денис пушилін.

У момент обстрілу "депутатка" перебував у районі Центрального універмагу. Раніше повідомлялося, що цей район зазнав обстрілу з РСЗВ "Град". Загинули щонайменше шість мирних жителів.

Тіло Марії Пирогової упізнали її родичі, повідомили місцеві правоохоронці.

Марія Пирогова професійно займалася джазом, була вокалісткою. Вона опікувалася гуманітарними місіями на Донбасі, зокрема організовувала творчі майстер-клас для дітей.

На початку листопада повідомлялося, що під Вугледаром ЗСУ ліквідували депутата "парламенту днр" Михайла Жукова, який був командиром взводу в складі ворожої армії.