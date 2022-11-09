Під Вугледаром 8 листопада Збройні сили України ліквідували депутата так званої "Народної ради" самопроголошеної "днр" Михайла Жукова. Про це повідомила його колега з "парламенту" Олена Шишкіна.

Смерть "депутата" підтвердив і ватажок "днр" денис пушилін. Він уточнив, що 44-річний Жуков був командиром взводу.

Зараз російські окупаційні війська вперто штурмують околиці Вугледара, там йдуть позиційні бої. Місто розташоване на перехресті доріг, якими ЗСУ перекидають підкріплення та боєприпаси на різні ділянки.

У Вугледарі знаходиться панівна стратегічна висота, з якої зручно коригувати вогонь великокаліберних гармат.

Нагадаємо, Бахмут та Авдіївка залишаються найгарячішими точками боїв за Донеччину.