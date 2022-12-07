УПА і ЗСУ: в чому схожість та відмінність? [ Редагувати ]
І зараз наш матеріал з Прикарпаття. Де у минулому столітті активно діяла Українська повстанська армія. І ще досі там живуть її учасники. З одним із них - поспілкувалася наша Жанна Дутчак.
І спробувала розібратися, що є спільного між Збройними силами України та УПА?
Ви у нас легенда, єдиний хто залишився.
Мирослав Симчич - легендарний сотенний Карпатського краю та Герой України. За місяць в нього столітній ювілей. Про діяльність УПА чоловік знає більше, ніж будь-хто інший. Бо і сам частина її великої історії. До лав повстанської армії вступив в дев'ятнадцять. І прославився в 1945-му, в бою за Космач. Керуючи сотнею, він разом із побратимами знищив цілий каральний полк НКВД.
Мирослав Симчич, сотенний УПА, Герой України:
Загинуло там більшовиків 376 на місці загинуло, а 50 важкоранених і обморожених померли у шпиталях у Франківську і Коломиї.
Енкаведисти тоді програли упівцям, хоча мали величезну перевагу в живій силі та техніці. Історики впевнені: перемагати "сильнішого" ворога повстанцям допомагав насамперед незламний дух. Схожу "невидиму зброю" нині мають і бійці ЗСУ.
Ярослав Коретчук, директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери:
Перемоги, які здобувала УПА і Збройні сили України особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення. Пригадаймо лютий, березень, маючи меншу кількість озброєння і меншу кількість військових зуміли зупинити набагато чисельніші та краще озброєні підрозділи. В першу чергу на мою думку завдяки моральним якостям і духу. Розуміння що ми перебуваємо на своїй території, це наша земля і нам немає куди відступати.
Сергій Адамович, історик:
Якби не було УПА ми б не мали того мотиваційного чинника сьогодні. І ми б не мали історичних прикладів для мотивації сучасних воїнів.
Успадкували українські бійці від УПА й безстрашність, каже легендарний сотенний. Тому рашисти їх так нині й бояться.
Мирослав Симчич, сотенний УПА, Герой України:
Я в захопленні від цих хлопців. Ми були вже привикші, втягнуті, а ці вийшли із під теплої перини та зразу в поле в окіп під сніг, під дощ, під мороз. Так що на цих хлопців я дивлюся не як на героїв, а як розумієте ультрагероїв.
В УПА і ЗСУ і ворог нині спільний - московський окупант.
Ярослав Коретчук, директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери:
Ворог той же самий, хоча нас розділяють десятиліття. Повстанці теж боролися проти знущань, катувань, зґвалтувань, пограбувань, вбивств мирного населення з чим борються і зараз наші захисники в лавах ЗСУ.
Саме тому Збройні сили мають нині абсолютну підтримку серед українців. Їм довіряють 96 відсотків громадян - це результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова у вересні. Як і УПА - ЗСУ стали нині справді народною армією.
Бойовий досвід повстанців активно вивчають та переймають українські військовослужбовці. Богдан Павлович - викладає на кафедрі військової підготовки в Прикарпатському університеті.
Богдан Мисак, викладач кафедри військової підготовки в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника:
Досвід УПА ми повинні вивчати і на даному етапі, і в майбутньому тактика бою упівців була ефективна і грамотно розроблена.
Крім того, каже викладач, їхня кафедра вже багато років плідно співпрацює безпосередньо із братством ОУН-УПА.
Богдан Мисак, викладач кафедри військової підготовки в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника:
Помагає у вивченні медичної підготовки. Вчимося як рятувати людей від поранень. Також наші студенти приймають активну участь в організації УПА де вони проходять післянавчальний годин вишкіл. Вчаться там стріляти, вчаться тактичної підготовки.
Богдан Борович, голова всеукраїнського братства ОУН-УПА:
Ми прийняли зовсім недавно 80 юнаків, які студенти і не тільки із Івано-Франківська, а й з Києва, Донецька, Луганська і зараз проходить вишкіл і ідеологічний, і військовий вишкіл і політичний вишкіл. Поступово молодь готується до оборони своєї держави, продовжуючи традиції УПА, які започаткували Євген Коновалець і Степан Бандера.
ЗСУ перейняли від УПА не лише дух та військовий досвід ведення боротьби, але і символіку, кажуть експерти. Чимало українських підрозділів мають повстанські назви. Схожа у двох армій і система нагород.
Ми бачимо зображення хреста бойових заслуг, яке використовує ЗСУ. Розробники цього хреста в принципі відтворили хрест який був розроблений Нілом Хасевичем, відомим повстанським поетом. І ось ми можемо бачити це хрести з мечами, це хрести бойових заслуг, якими нагороджувалися вояки УПА.
"Слава Україні! - Героям слава!" - протягом десятиліть цим патріотичним гаслом користувалися лише повстанці. Та вже кілька років так офіційно вітаються й українські армійці. Свій гімн Збройні сили теж запозичили в упівців… Пісня "Зродились ми великої години" була затверджена Проводом ОУН, як гімн їхньої організації ще в 1932-му. Сьогодні під неї марширують бійці ЗСУ.
Зродились ми великої години, з пожеж війни і полум'я вогнів. Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів.
Та найголовнішим спільним фактором для УПА і ЗСУ - є незламна Віра у Перемогу!
Ми йдемо в бій переможним ходом, Тверді, міцні, незламні, мов граніт, Бо плач не дав свободи ще нікому, А хто борець - той здобуває світ.
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