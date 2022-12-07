"Зброя перемоги". "Укрпошта ввела в обіг нові поштові марки", щоб подякувати ЗСУ за їхню стійкість, міць та відвагу. Тираж обмежений. Лише 200 тисяч аркушів. А частину коштів з продажу віддадуть на потреби наших захисників. Сьогодні ж відбулося погашення нової марки. Що на ній зображено, чи багато охочих придбати новий випуск, розкаже Даніїл Снісар.

Біля відділення головпоштамту у Києві від самого ранку черга. Десятки людей чатують, аби придбати нові марки від "Укрпошти". Чимало киян прийшли, щойно завершилася комендантська година.

С пяти часов утра, как положено.

Тетяна, жителька Києва:

Ми приїхали о п'ятій, записалися, потім поїхали додому. Добре, що ми тут близенько живемо. Тепер вернулись. Для онуків зберемо якусь колекцію на пам'ять і якісь гроші на армію - це теж нас цікавить.

Володимир, житель Києва:

А я начал коллекционировать, начиная с первой марки. Мне это очень интересно стало. Плюс тематика военная - она мне очень интересна. Каждый пыпуск тревожный - мне бы хотелось оставить в памяти.

Продаж марок військової серії "Зброя перемоги" - стартував о восьмій ранку. Валерій - один з перших, кому вдалося придбати новинку. Філателія - його хобі ще з дитинства. На листи чоловік витратив 700 гривень.

Валерій, житель Києва:

Я був перший. Це, дякуючи добрим людям - я був першим. Записався, домовився, мене записали. Хлопці ночували в машині тут, складали списки. Ось, наклею на конверти і отправляю своїм давнім філателістам - друзям. От, конверти підписані.

Марковий аркуш "Зброя перемоги" - це шість марок зі зразками зброї, яка в руках наших захисників неодноразово доводила свою ефективність, у боях з російськими армійцями.

Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти":

Ідея як завжди, з'явилася від наших українців, які писали в певні часи війни, що ми маємо зобразити зброю. Колись самим популярним був "Байрактар", потім Стугна, зараз Хаймарси. Цей блок розростався. Але для нас було важливо показати певний баланс. Три - вітчизняного, три - виробництва наших іноземних партнерів.

На марках художники-графіки Сергій та Олександр Харуки зобразили американські "Джавелін", Хаймарс та турецький "Байрактар". І зразки вітчизняної зброї - ракетні комплекси "Стугна", "Вільха" і знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун" - той самий, за допомогою якого потопили крейсер "москва".

Юрій Гусєв, генеральний директор "Укроборонпром":

Працюємо над тим, щоб в наступній серії було ще більше нашої високоефективної, високоточної зброї, яка наближає нашу перемогу.

Тираж маркового аркуша "Зброя Перемоги" - 200 тисяч примірників. Вартість одного - 90 гривень. З них 18 - це благодійний внесок на допомогу нашій армії.

Лариса, жителька Києва:

Багато марок сьогодні купили?, - От дві. І ще п'ять. Всі воєнного часу, ми всі зібрали. По-перше, допомога нашій армії, нашим хлопцям. Ну і по-друге - на пам'ять. Перемога за нами, тим паче, тут "перемога"!

Лише за перші пів години продали 30 тисяч маркових аркушів. Від сьогодні їх можна придбати у будь-якому відділенні "Укрпошти".