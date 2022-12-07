У другому турі виборів до Сенату США у Джорджії переміг чинний власник мандату демократ Рафаель Ворнок. Про це повідомляє Politico.

За підсумками опрацювання 98% бюлетенів Ворнок набрав 51,3% голосів, його суперник республіканець Гершель Вокер - 48,7%. Завдяки перемозі Ворнока демократи здобувають 51 місце в Сенаті зі 100.

Проміжні вибори в США стартували 8 листопада. Республіканці змогли отримати контроль над Палатою представників, у них 222 мандати проти 213 у демократів. Це дозволить їм у найближчі два роки брати участь у формуванні порядку денного в країні.

Нагадаємо, Конгрес США відхилив резолюцію про аудит коштів на допомогу Україні.