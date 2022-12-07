Комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США відхилив резолюцію, яка передбачає проведення аудиту коштів, виділених на допомогу Україні. На підтримку документа висловилися 22 законодавці, проти - 26.

Резолюцію запропонувала група конгресменів на чолі з членом нижньої палати Конгресу республіканкою від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. До засідання щодо резолюції вона написала у своєму Twitter, що американці мають право знати, на що витрачаються їхні податки.

Ми візьмемо контроль (над Конгресом - ред.) у січні! Перевірку (коштів для України - ред.) буде проведено.

Демократи, своєю чергою, висловили побоювання, що резолюція ускладнить виділення коштів Києву.

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Законопроект про аудит коштів, які виділяються на допомогу Україні, був представлений у Конгресі в листопаді. Марджорі Тейлор Грін неодноразово звинувачувала американську владу в незаконному збагаченні за рахунок військових конфліктів.

Нагадаємо, що у результаті проміжних виборів у США республіканці отримали контроль над Палатою представників. У них 222 мандати проти 213 у демократів. Це дозволить їм у найближчі два роки брати участь у формуванні порядку денного в країні.