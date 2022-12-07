Конгрес США відхилив резолюцію про аудит коштів на допомогу Україні [ Редагувати ]
Комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США відхилив резолюцію, яка передбачає проведення аудиту коштів, виділених на допомогу Україні. На підтримку документа висловилися 22 законодавці, проти - 26.
Резолюцію запропонувала група конгресменів на чолі з членом нижньої палати Конгресу республіканкою від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. До засідання щодо резолюції вона написала у своєму Twitter, що американці мають право знати, на що витрачаються їхні податки.
Ми візьмемо контроль (над Конгресом - ред.) у січні! Перевірку (коштів для України - ред.) буде проведено.
Демократи, своєю чергою, висловили побоювання, що резолюція ускладнить виділення коштів Києву.
Законопроект про аудит коштів, які виділяються на допомогу Україні, був представлений у Конгресі в листопаді. Марджорі Тейлор Грін неодноразово звинувачувала американську владу в незаконному збагаченні за рахунок військових конфліктів.
Нагадаємо, що у результаті проміжних виборів у США республіканці отримали контроль над Палатою представників. У них 222 мандати проти 213 у демократів. Це дозволить їм у найближчі два роки брати участь у формуванні порядку денного в країні.
по темі
Останні масовані обстріли території України й пошкодження енергетичної інфраструктури змінили ситуацію. Тому так важливо було почути свіжі оцінки міжнародних фінансових інституцій щодо України.
США після втручання Китаю нібито зірвали постачання МіГ-29 із Польщі до України. В обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу путіна". Про це пише The Spectator
Кому війна, а кому.... дивіденди. Серед країн і постачальники енергоносіїв, і важковаговики геополітики. Але є й досить несподівані гравці. Хто отримав зиск від війни в Україні?
Представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко заявив, що жителі Херсонщини отримають одноразову виплату
Які країни найактивніше залучені до тренування воїнів, а які приєднаються вже найближчим часом - розповість наша спеціальна кореспондентка у Британії Світлана Чернецька.