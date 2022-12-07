Зеленський різко відреагував на обстріл Курахового [ Редагувати ]
Терористи, які обстріляли в середу, 7 грудня, Курахове (Донецька область), є нелюдями та відповідатимуть за цей вчинок.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Він нагадав, що під вогнем у Кураховому опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. За його словами, щонайменше шість мешканців загинуло та ще п'ятеро - отримали поранення.
"Терористи - нелюди. І вони відповідатимуть за це", - написав президент.
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