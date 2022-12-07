Виробництво ракет в рф: Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет, аби військові рф не могли завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України.
Про це повідомляється у Twitter Дмитра Кулеби.
Сьогодні я надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво та все, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні.
За його словами, росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України
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