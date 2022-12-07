Президент України Володимир Зеленський заявив про те, зо внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Курахового (Донецька область) загинули вже 10 мирних жителів.

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

Президент підкреслив, що атака була дуже жорстокою та абсолютно прорахованою. За його словами, росіяни хотіли обстріляти мирних людей - вдарили по ринку, елеватору, заправці, автостанції та житловому будинку.

У переліку загиблих станом на зараз десять людей, багато поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору