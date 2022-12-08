Робота тут не спиняється навіть під час віялових відключень світла.

Телеканал "Інтер" продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло та роботу, але знайшли себе в чужому місті. Чергова історія має назву "Маріупольська регата"й присвячена переселенцям, які в Дніпрі створили спортивний клуб з веслування. Дивімося.

Робота тут не спиняється навіть під час віялових відключень світла. Завдяки ентузіазму переселенців з Маріуполя, занедбана десятиліттями водна база "Машинобудівник", потроху оживає. Вже відремонтована роздягальня, поруч із нею зводять сауну. Навесні та влітку 2023-го тут для юних та дорослих спортсменів планують проводити тренування з веслувального й парусного спорту.

Дмитро Степнов, переселенець з Маріуполя, президент Федерації морського веслування України:

Наступний вид веслування, який технічно, скажемо так, і по підготовці можна освоювати, це веслування на ялах, те ми ще робили в Маріуполі. Зараз ми над цим працюємо, виробляємо лодки, човни в нас будуть дуже класні. Набагато кращі, ніж були в Маріуполі.

З окупованого міста Дмитру вдалося вивезти лише форму для виробництва унікальних спортивних човнів. Нині за нею будується нова матриця, а вже наступним етапом стане виготовлення самих суден.

Дмитро Степнов, переселенець з Маріуполя, президент Федерації морського веслування України:

Форма була дуже сильно побита осколками і постраждала, потім підгоріла, тому по ній зробили майстер-модель, так скажімо.

Вадим родом з Донеччини. В Маріуполі працював на Азовсталі. Під час евакуації чоловік познайомився з Дмитром Степновим й долучився до його команди. Зізнається: створенням човнів раніше ніколи не займався, але швидко опановує новий фах й мріє ходити під парусом по Дніпру разом із професійними спортсменами.

Вадим, переселенець з Маріуполя, співробітник спортивної бази:

Все разработки, всё пытаемся сделать с нуля, то есть облегчаем конструкцию, чтобы была возможность быстро смонтировать и демонтировать оборудование на ялы.

Після пережитого й втраченого в Маріуполі, тимчасові незручності пов'язані з відсутністю комунальних благ, Вадима не лякають.

Вадим, переселенець з Маріуполя, співробітник спортивної бази:

Пропал свет - без проблем. Мы спокойно к этому относимся, мы ждем. Мы понимаем, что это не Мариуполь, он свет все равно появится рано или поздно, там 2, 3, и 5 часов, хоть на следующий день он появится.

Колишній чемпіон України, п'ятиразовий чемпіон світу серед ветеранів 72-річний дніпрянин Микола Трегубов згадує, як у далекому 1961-му вперше прийшов на заняття до о клубу. Відтоді "велика" вода стала для чоловіка сенсом усього життя. Згодом професійний спортсмен почав тренувати інших, і виховав не одне покоління чемпіонів. Спостерігаючи, з яким завзяттям маріупольці відновлюють спортивну базу, каже: в це місце вони вдихнули нове життя!

Микола Трегубов, тренер з веслування на байдарках:

Эти ребята, как бы сказать, покорят всё. Они во-первых, умельцы, спортивные люди, мне такой контингент подходит людей. Это моя кровушка…

Дмитро зазначає: його команда розвиватиме веслувальний спорт у Дніпрі. А ще упевнений: незабаром усі разом обовʼязково повернуться до українського Маріуполя й організують традиційну в рідному місті регату.