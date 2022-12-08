Як змусити росію заплатити за війну? Це питання обговорюють нині в Брюсселі. Єврокомісія має свою пропозицію, працюють над варіантами і в Європарламенті. За останніми дискусіями стежили мої колеги.

300 мільярдів доларів заморожених золотовалютних резервів, і ще на 20 мільярдів арештованих активів росіян у ЄС. Ці російські гроші і майно було б добре узяти в роботу для відновлення інфраструктури в Україні. Проте зробити це просто зараз - неможливо, пояснюють у Єврокомісії.

Нілс Берндт, заступник керіваника директорату з юстиції Єврокомісії:

Санкційний режим - тимчасовий за своєю суттю - і не дозволяє конфіскувати. Тож у рамках процедур замороження активів ми не можемо наступним кроком перейти до конфіскації.

Як узяти ці гроші у роботу, легальні варіанти запропонувала Єврокомісія. Якщо мова йде про активи приватних осіб - конфіскувати їх можна, якщо довести звʼязок з кримінальною активністю. Це потребує проваджень і судів, проте не є чимось нереальним. Ще один варіант - забирати те, що придбане нечесним шляхом.

Нілс Берндт, заступник керіваника директорату з юстиції Єврокомісії:

Ми хочемо дозволити конфіскувати необгрунтоване багатство. Тут також потрібна буде певна дотичність до кримільнальної активності, але навіть без вчинення конкретного злочину можна буде забирати незрозуміло як надбане багатство, і це багатообіцяюче. Більше того, ми хочемо дозволити більше конфіскацій без судимості.

Пропонує Єврокомісія також конфіскувати ті підсанкційні кошти, які власники намагаються перемістити з одного банку в інший. Складніша ситуація з легальною базою для конфіскації золотовалютних резервів Росії. Бо за міжнародним правом, державні активи мають імунітет від конфіскації. Та цей принцип теж необхідно переглянути - вважають і в Києві, і в Брюсселі.

Маркіян Ключковський, радник Офісу президента України:

На думку України, суверенний імунітет не повинен бути щитом, за яким зможе ховатися держава, яка винна у злочині агресії. У міжнародному звичаєвому праві суверенний імунітет не є абсолютним концептом і має чимало винятків.

Вільям Браудер, міжнародний фінансист та інвестор:

Багато хороших юристів говорили про те, що суверенний імунітет мав би захищати від конфіскації активів. Водночас якщо держава вчиняє акт агресії у дуже специфічних умовах, то може ця країна не має мати імунітету? Ми зараз знаходимось у законодавчій інституції - Європейському парламенті. Закони мають бути адаптовані до реальності.

Поки ж нова законодавча база не готова, Єврокомісія пропонує задіяти заморожені активи, хоча б як депозит або інвестицію. Щоб гроші не лежали, а працювали. Змусити рф взяти на себе зобовʼязання виплачувати репарації, на думку Єврокомісії, можна під час мирних перемовин. Проте в Києві запропонували ефективніший підхід.

Маркіян Ключковський, радник Офісу президента України:

Нам не треба чекати мирного договору - якогось - для того, щоб змусити росію платити репарації. Зобовʼязання росії по сплаті репарацій існує вже сьогодні. Першим кроком було прийняття Генасамблеєю ООН резолюції 14 листопада з цього питання, далі ми вступаємо в переговори з ЄС, з великою сімкою, для того, щоби цю юридичну базу створити - міжнародні механізми, які могли би почати працювати для цих цілей.

Змусити рф заплатити за війну якомога швидше в інтересах і Євросоюзу та інших партнерів, які допомагають Україні. Адже тягар із відбудови зараз падає саме на їхні плечі. У Брюсселі уже ні в кого не залишилось сумніву - росія заплатить за цю війну. І легальну базу для цього готують.